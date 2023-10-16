Саутгейт высказался о предстоящем матче со сборной Италии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пообщался с журналистами в преддверии ключевого поединка.

Англичане примут в родных стенах соперников из Италии 17 октября. В случае победы над главным конкурентом команда Саутгейта гарантирует себе участие на Евро-2024.

«Да, нас устроит и ничья, но мы хотим победить. Наши результаты на старте отборочной кампании поставили нас в сильную позицию. Главная цель – квалифицироваться на Евро, хотя, конечно, мы бы хотели финишировать первыми. Италия пропустила два последних чемпионата мира, что напоминает о том, насколько непросто может быть отбираться на крупные турниры. Нельзя воспринимать всё как само собой разумеющееся», – заявил на предматчевой пресс-конференции Саутгейт.