​8 сборных уже вышли на чемпионат Европы – 2024

Ещё одна команда завоевала билет на чемпионат Европы – 2024. Обыграв Азербайджан в понедельник вечером, сборная Австрии гарантировала себе место на континентальном футбольном форуме.

Таким образом, треть путёвок на Евро-2024 уже нашли своих обладателей. Первую получила сборная Германии как хозяин турнира. А квалификационный барьер уже преодолели сборные Бельгии, Франции, Португалии, Испании, Шотландии, Турции и Австрии.

Чемпионат Европы пройдёт в июне-июле 2024 года.

Отметим, что прошлый чемпионат Европы выиграла сборная Италии, которая в финале обыграла Англию по пенальти.