Тедеско выбрал состав сборной Бельгии на игру против Швеции

В понедельник вечером в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024 сборная Бельгии будет принимать Швецию. Главный тренер бельгийской команды Доменико Тедеско принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селс, Кастань, Фас, Вертонген, Теате, Мангаля, Тилеманс, Карраско, де Кетеларе, Бакайоко, Лукаку (капитан).

Отметим, что сборная Бельгии уже оформила путёвку на чемпионат Европы.

Матч между сборными Бельгии и Швеции начнётся в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.