Сборная Португалии выставила боевой состав на игру отбора на Евро с боснийцами

Сборная Португалии выставила боевой состав на игру с Боснией и Герцеговиной несмотря на то, что несколько дней назад «европейским бразильцам» удалось квалифицироваться в финальную часть Евро-2024. Он выглядит следующим образом:

Кошта, Канселу, Инасиу, Диаш, Далот, Данилу, Фернандеш, Отавио, Фелиш, Леау, Роналду.

Напомним, что после победы над командой Словакии (3:2) португальцы официально оформили выход на Евро, у команды 21 очко, семь побед из семи и никто из соперников ниже второго места сборную не опустит.

Следить за событиями игры боснийцев и португальцев можно в текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.