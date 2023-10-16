​Сборная Нидерландов назвала состав на ключевой матч против Греции

Сборные Греции и Нидерландов в понедельник вечером проведут матч в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024. Команды борются за второй билет на континентальный футбольный форум (первый от этой группы уже получила Франция), и важность этого поединка сложно переоценить.

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман включил в стартовый состав таких игроков: Вербрюгген, Гертрейда, ван Дейк, Аке, Хартман, Дюмфрис, Рейндерс, Виффер, Хави Симонс, Бергвейн, Вегхорст.

Матч между сборными Греции и Нидерландов стартует 21:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.