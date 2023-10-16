Спаллетти: «Вижу, что игроки сборной Италии готовы к матчу с Англией»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал о настрое команды перед матчем с Англией.

Встреча состоится 17 октября на поле англичан. В настоящий момент «скуадра адзурра» занимает вторую строчку в группе, отставая от «трёх львов» на три очка.

«Наша задача – приехать туда и сыграть открыто. Мы хотим показать, что у нас есть история, свои ценности и серьёзный потенциал. Посмотрим, кто преуспеет больше в этом матче.

Ключ к успеху – уверенность, а уверенность достигается благодаря тщательной подготовке. Я вижу, что игроки готовы», – приводит Football Italia слова Спаллетти, занимающего пост рулевого сборной Италии с начала сентября.