​Уокер: «Мне нравится ВАР, только когда он нам помогает»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер ответил на вопрос о своём отношении к системе ВАР.

По словам Уокера, он относится к ВАР по-разному – в зависимости от конкретной ситуации на футбольном поле.

«Мне нравится ВАР, когда он нам помогает. И мне не нравится ВАР, когда он нам не помогает», - сказал хитрый Уокер журналистам.

Во вторник вечером сборная Англии проведёт домашний отборочный матч чемпионата Европы против Италии. Следить за игрой на «Уэмбли» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.