Греция - Нидерланды: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Греции и Нидерландов проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Греция - Нидерланды
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Протокол игры
Влаходимос Одиссеас•Рота Лазарос•Мавропанос Константинос•Рецос Панайотис•Кулиеракис Костас•Бакасетас Тасос•Курбелис Димитрис• 13'Манталос Петрос• 29'Масурас Гиоргос•Иоаннидис Фотис•Цимикас Костас
Вербрюгген Барт•Гертрейда Лютсхарел• 13'Ван Дейк Виргил•Аке Натан•Дюмфрис Дензел•Виффер Матс•Рейндерс Тиджани•Хартман Квилиндси•Симонс Хави•Вегхорст Ваут•Бергвейн Стевен
16 октября. Стадион "OPAP Arena".
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