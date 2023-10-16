Босния и Герцеговина - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:5

Сборные Боснии и Герцеговины и Португалии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Босния и Герцеговина - Португалия
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Протокол игры
|5'Роналду Криштиану (0:1)
|20'Роналду Криштиану (0:2)
|25'Фернандеш Бруну (0:3)
|32'Канселу Жоау (0:4)
|41'Фелиш Жоау (0:5)
Шехич Ибрагим•Дедич Амар•Баришич Адриан-Леон•Хаджикадунич Деннис•Колашинац Сеад•Пьянич Миралем•Цимирот Гойко•Стеванович Мирослав•Рахманович Амар•Демирович Эрмедин•Джеко Эдин
Кошта Диогу•Далот Диогу•Диаш Рубен•Инасиу Гонсалу•Канселу Жоау•Фернандеш Бруну•Данилу Перейра•Отавио Эдмилсон•Роналду Криштиану•Фелиш Жоау•Леау Рафаэл
16 октября. Стадион "Билино Поле" (Зеница).
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