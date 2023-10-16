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Чемпионат Европы по футболу 2024

Босния и Герцеговина - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:5

16 Октября 2023 • 21:15 Комментировать
Босния и Герцеговина
0:5
Португалия
1 6.70 X 4.50 2 1.51
перерыв

Сборные Боснии и Герцеговины и Португалии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Босния и Герцеговина0:5Португалия
 5'Роналду Криштиану (0:1)
 20'Роналду Криштиану (0:2)
 25'Фернандеш Бруну (0:3)
 32'Канселу Жоау (0:4)
 41'Фелиш Жоау (0:5)
Шехич ИбрагимДедич АмарБаришич Адриан-ЛеонХаджикадунич ДеннисКолашинац СеадПьянич МиралемЦимирот ГойкоСтеванович МирославРахманович АмарДемирович ЭрмединДжеко Эдин
Запасные: Пирич КенанХамулич СаидПревляк СмаилХаджиахметович АмирВарешанович ДалГазибегович ЮсуфБилбия НеманьяМенало ЛукаБашич ИванВасиль НиколаЗилькич АлмединГойкович Ренато
Кошта ДиогуДалот ДиогуДиаш РубенИнасиу ГонсалуКанселу ЖоауФернандеш БрунуДанилу ПерейраОтавио ЭдмилсонРоналду КриштиануФелиш ЖоауЛеау Рафаэл
Запасные: Силва БернардуПатрисиу РуйПальинья ЖоауЖота ДиогуСа ЖозеНевеш РубенРамуш ГонсалуНету ПедруНевеш ЖоауВитинья IIСемеду НелсонСилва Антониу
16 октября. Стадион "Билино Поле" (Зеница).
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Сборная Боснии И Герцеговины сборная Нидерландов
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0
1
8.40 4.70 1.44
Видео
Перерыв
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Португалия Португалия
0
5
6.20 4.50 1.54
Видео
Перерыв
Бельгия Бельгия
Швеция Швеция
1
1
1.67 3.90 5.80
Видео
60 мин
Исландия Исландия
Лихтенштейн Лихтенштейн
2
0
1.07 15.00 40.00
Видео
Перерыв
Люксембург Люксембург
Словакия Словакия
0
0
3.20 3.35 2.39
Видео
60 мин
Греция Греция
Нидерланды Нидерланды
0
0
4.70 3.60 1.86
Видео
60 мин
Гибралтар Гибралтар
Ирландия Ирландия
0
2
26.00 17.00 1.07
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