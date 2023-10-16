Бельгия - Швеция: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

Сборные Бельгии и Швеции проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бельгия - Швеция
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Протокол игры
|15'Дьёкереш Виктор (0:1)
|(1:1) Лукаку Ромелу31'
Селс Матц•Кастань Тимоти•Фас Ваут•Вертонген Ян•Теате Артур•Мангаля Орель•Тилеманс Юри•Карраско Янник•Де Кетеларе Шарль•Лукаку Ромелу•Бакайоко Жоан
Ольсен Робин•Вальквист Линус•Линделоф Виктор•Хеландер Филип•Аугустинссон Людвиг•Сванберг Маттиас• 36'Каюсте Йенс•Экдаль Альбин•Форсберг Эмиль•Кулушевски Деян•Дьёкереш Виктор
16 октября. Стадион "им. короля Бодуэна".
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