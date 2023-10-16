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Анчелотти — о матче Англия – Италия: Эта игра покажет текущий уровень итальянской сборной

16 Октября 2023 • 16:46 Комментировать
Англия
...
Италия
1 1.65 X 3.85 2 6.10
17.10 21:45

Бывший тренер сборной Италии Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче национальной команды против англичан.

«Встреча с Англией станет показательной для итальянцев. Команда хорошо стартовала с Лучано Спаллетти, но сейчас у нее будет важный матч. Этот матч покажет, на каком уровне сейчас находится сборная Италии», — приводит слова Анчелотти Marca.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Италии состоится во вторник, 17 октября. Стартовый состав арбитра должен будет прозвучать в 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи, которая пройдет на портале LiveResult.

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Карло Анчелотти Сборная Италии Сборная Англии Лучано Спаллетти
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АНГЛИЯ ИТАЛИЯ
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