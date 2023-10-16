Колыванов: «В матче с Англией буду болеть за Италию»

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем матче квалификации к чемпионату Европы 2024 года между сборными Италии и Англии.

Колыванов признался, что в этой встрече он будет поддерживать итальянскую команду, так как ранее сам выступал в этой стране.

«У итальянцев непростая ситуация, им нужно побеждать, потому что им на пятки наступает Украина. Шансы обыграть сильную по составу Англию 50 на 50. Буду болеть за итальянцев», — цитирует Колыванова ODDS.ru.

Матч Англия — Италия состоится завтра, 17 октября. Начало этой встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. На данный момент английская сборная возглавляет турнирную таблицу группы C, опережая вторых итальянцев на три очка.