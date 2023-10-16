Журавель дал прогноз на голы в матче Бельгия - Швеция

В рамках отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 сборная Бельгии встретится с национальной командой Швеции. Своим мнением по этому матчу поделился комментатор Тимур Журавель.

«Матч будет открытым, есть в атаке кому решать. Шведы, возможно, тоже забьют, поэтому будет верх. Поскольку Бельгия все же выше классом и идет по накатанной, то, мне кажется, что она победит», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Матч состоится в Бельгии сегодня, 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж проведет Liveresult.ru.