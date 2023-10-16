Кларк - о выходе Шотландии на ЧЕ-2024: «Это показывает, что команда прогрессирует»

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал выход своей команды на чемпионат Европы – 2024.

«Хочу поздравить своих подопечных с успешным выступлением в квалификации. Большая благодарность всему тренерскому штабу и нашим болельщикам за поддержку. Теперь можно строить планы относительно поездки в Германию. После Евро-2020 я сказал, что мы снова хотим попасть на турнир. Тот факт, что мы сделали это, свидетельствует о нашем прогрессе», - цитирует тренера BBC.

После шести матчей Шотландия с 15 баллами занимает второе место в группе А. Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии.