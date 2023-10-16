Генич предложил прогноз на матч Бельгия - Швеция

Популярный комментатор Константин Генич высказал мнение о предстоящем матче сборных Бельгии и Швеции в рамках отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Я бы сыграл «тотал больше 2,5». Если посмотреть последние 3 матча сборной Швеции, это обязательно «верхи», и у бельгийцев тоже с результативностью все в полном порядке», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок сборных Бельгии и Швеции состоится сегодня, 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.