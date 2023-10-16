Карвахаль рассказал, как сборная Испании смогла закрыть Холанна

Фланговый защитник сборной Испании Дани Карвахаль высказался о победе над национальной командой Норвегии в поединке квалификационного раунда чемпионата Европы – 2024. «Красная фурия» выиграла со счетом 1:0.

«Мы пытались компактно действовать в обороне. Старались не позволить Эрлингу Холанну удобно принимать мяч. Нужно отметить игру наших центральных защитников, которые проделали великолепную работу», - передает слова защитника Teledeporte.

Благодаря вчерашнему успеху сборная Испании гарантировала себе путевку на чемпионат Европы – 2024. За два тура до завершения квалификации «красная фурия» лидирует с 15 очками в своей группе.