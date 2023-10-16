Гави поздравил сборную Испании с выходом на чемпионат Европы

Хавбек сборной Испании Гави высказался о минимальной победе над Норвегией в матче отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. «Красная фурия» выиграла со счетом 1:0.

«Доволен нашими результатами. Мы хорошо играли, и наша работа окупилась. Хочу поздравить всю команду с выходом на чемпионат Европы. Обыграть на выезде Норвегию было нелегко, эта команда хорошо играет в футбол», - передает слова полузащитника Mundo Deportivo.

Напомним, что единственный мяч в прошедшей встрече забил Гави. После шести проведенных матчей квалификационного турнира сборная Испании набрала 15 баллов и занимает первую строчку в своей группе.