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Чемпионат Европы по футболу 2024

Эдегор высказался о невыходе Норвегии на Евро-2024

16 Октября 2023 • 08:21 Комментировать

Один из лидеров сборной Норвегии Мартин Эдегор пообщался с журналистами после домашнего поединка квалификации чемпионата Европы - 2024 против Испании. Скандинавы потерпели поражение со счетом 0:1 и потеряли шансы выйти на Евро.

«Конечно, мы расстроены. Это тяжело принять. Мы так и не смогли завладеть мячом и были вынуждены отыгрываться. У нас не получилось нарушить игровой ритм соперника», - передает слова полузащитника TV2.

Добавим, что из этой группы на чемпионат Европы, который в следующем году пройдет в Германии, квалифицировались национальные команды Испании и Шотландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии Мартин Эдегор
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