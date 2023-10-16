Хвича высказался о разгромной победе Грузии над Кипром

Атакующий полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о разгромной победе над Кипром (4:0) в поединке отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. В этой встрече вингер отметился забитым мячом.

«Приятно выступать за свою страну. Особенно радостно забивать гол и праздновать его с болельщиками. Постараюсь как можно чаще радовать наших поклонников. Благодарю их за поддержку. Мы приложим максимум усилий, чтобы оправдать их доверие», - передает слова полузащитника пресс-служба федерации футбола Грузии.

После шести сыгранных матчей Грузия набрала семь баллов и занимает четвертое место в группе А.