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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду приблизился к Месси по количеству дублей за карьеру

16 Октября 2023 • 08:01 Комментировать

Центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился двумя голами в матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Словакии.

Для 38-летнего нападающего этот дубль стал 153-м в карьере. По данному показателю Криштиану приблизился к аргентинскому форварду Лионелю Месси, на счету которого 156 дублей.

Напомним, что поединок между сборными Португалии и Словакии завершился победой пиренейцев со счетом 3:2. Благодаря этому успеху сборная Португалии гарантировала себе путевку на чемпионат Европы – 2024, который состоится на футбольных полях Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси
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