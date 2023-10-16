Роналду приблизился к Месси по количеству дублей за карьеру

Центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился двумя голами в матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Словакии.

Для 38-летнего нападающего этот дубль стал 153-м в карьере. По данному показателю Криштиану приблизился к аргентинскому форварду Лионелю Месси, на счету которого 156 дублей.

Напомним, что поединок между сборными Португалии и Словакии завершился победой пиренейцев со счетом 3:2. Благодаря этому успеху сборная Португалии гарантировала себе путевку на чемпионат Европы – 2024, который состоится на футбольных полях Германии.