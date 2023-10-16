В сборной Испании назвали задачу на Евро-2024

Наставник сборной Испании Луи де ла Фуэнте прокомментировал досрочный выход своей команды на чемпионат Европы – 2024, который пройдет в Германии.

«Посмотрим, на каком уровне мы находимся, когда пройдет Евро. Я настроен оптимистично, команда будет сражаться за то, чтобы оказаться на вершине. Требования и задачи постоянно растут», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В последнем матче отборочного этапа чемпионата Европы сборная Испании на выезде встречалась с Норвегией. «Красная фурия» отпраздновала минимальную победу над скандинавами со счетом 1:0. Благодаря этому успеху испанцы досрочно вышли на Евро-2024.