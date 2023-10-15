Сборная Польши снова потеряла очки с Молдовой, Румыния возглавила группу, разгромив Андорру

В воскресенье сборная Польши пыталась взять реванш у Молдовы за поражение в первом круге. Хозяева доминировали на протяжении 90 минут, позволили противнику нанести всего два удара и снова потеряли очки. В середине первого тайма после навеса с угла поля Йон Николаеску головой открыл счет. Аркадиуш Милик в одной атаке дважды бил головой в упор - парировано. Тут же Кароль Свидерски с линии штрафной пальнул выше. Он же исправился после перерыва, в штрафной подработал мяч и метко пробил - 1:1. Якуб Каминьски в концовке имел шанс, но его удар был блокирован ногой голкипера.
Польша уступает очко чехам и три албанцам, проведя на матч больше. Молдова в одном балле позади.
В группе I сборная Румынии вышла в лидеры, разгромив Андорру со счетом 4:0.
Протокол игры
|26'Николаеску Йон (0:1)
|(1:1) Свидерски Кароль53'
Щесны Войцех•Кедзёра Томаш84' (Гросицки Камил (84') •Педа Патрик•Кивёр Якуб•Вшолек Павел72' (Мархвиньски Филип (72') •Дзичек Патрик46' (Слиш Бартош (46') •Зелиньски Пётр•Шиманьски Себастьян72' (Букса Адам (72') •Франковски Пшемыслав• 47'Свидерски Кароль•Милик Аркадиуш72' (Каминьски Якуб (72')
Райлян Дорин• 85'Крачун Артур•Бабогло Владислав•Марандич Денис• 45'Ревенко Иоан-Кэлин70' (Плэтикэ Михаил (70') •Рябчук Олег• 18'Постолаки Вирджилиу• 42'Моцпан Никита70' (Плэтикэ Сергиу (70') • 82'Раца Вадим79' (Кожокарь Серафим (79') •Кожокару Максим 21'60' (Домашкан Виталий (60') •Николаеску Йон79' (Богачук Виктор (79')
15 октября. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
Протокол игры
|(1:0) Станчу Николае 23'
|(2:0) Хаджи Янис 28'
|(3:0) Марин Рэзван 44'
|(4:0) Коман Флоринел 50'
Молдован Хорациу • Сореску Деян • Дрэгушин Раду 46' ( Рус Адриан ( 46') • Бурка Андрей • Банку Никусор • Марин Рэзван 9' 59' ( Чикылдэу Александру ( 59') • Станчу Николае 65' ( Марин Мариус ( 65') • Моруцан Олимпиу • Хаджи Янис 65' ( Алибек Денис ( 65') • Коман Флоринел • Бирлигея Даниэль 59' ( Михэйлэ Валентин ( 59')
Запасные: Драгус Денис • Тарновану Стефан • Ман Деннис • Ницэ Флорин • Скречу Владимир • Борза Себастьян • Ратиу Андрей
Альварес Икер • Льовера Макс • Валес Марк • Сан-Никола Мойсес 19' • 90'Рубио Хесус II 37' 64' ( Бернат Виктор ( 64' ) • 84'Гарсия Марк 43' 86' ( Пуйоль Марк ( 86') • Валес Эрик 76' ( Рубио Хорди ( 76') • Ребес Марк 86' ( Помарес Франсиско ( 86') • Виейра Марсио • 9'Сервос Жоан • Санчес Аарон 12' 64' ( Де Паблос Эрик ( 64')
Запасные: Виладот Алейш • Гомес Хосеп • Adrian Gomes • Алаез Жорди • Фернандес Рикард • Фернандес Исан • Пирес Франсиско
15 октября. Стадион "Национальный стадион (Бухарест)".
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