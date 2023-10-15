Сборная Польши снова потеряла очки с Молдовой, Румыния возглавила группу, разгромив Андорру

В воскресенье сборная Польши пыталась взять реванш у Молдовы за поражение в первом круге. Хозяева доминировали на протяжении 90 минут, позволили противнику нанести всего два удара и снова потеряли очки. В середине первого тайма после навеса с угла поля Йон Николаеску головой открыл счет. Аркадиуш Милик в одной атаке дважды бил головой в упор - парировано. Тут же Кароль Свидерски с линии штрафной пальнул выше. Он же исправился после перерыва, в штрафной подработал мяч и метко пробил - 1:1. Якуб Каминьски в концовке имел шанс, но его удар был блокирован ногой голкипера.

Польша уступает очко чехам и три албанцам, проведя на матч больше. Молдова в одном балле позади.

В группе I сборная Румынии вышла в лидеры, разгромив Андорру со счетом 4:0.