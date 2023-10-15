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Сборная Польши снова потеряла очки с Молдовой, Румыния возглавила группу, разгромив Андорру

15 Октября 2023 • 23:57 Комментировать
Польша
1:1
Молдова
окончен

В воскресенье сборная Польши пыталась взять реванш у Молдовы за поражение в первом круге. Хозяева доминировали на протяжении 90 минут, позволили противнику нанести всего два удара и снова потеряли очки. В середине первого тайма после навеса с угла поля Йон Николаеску головой открыл счет. Аркадиуш Милик в одной атаке дважды бил головой в упор - парировано. Тут же Кароль Свидерски с линии штрафной пальнул выше. Он же исправился после перерыва, в штрафной подработал мяч и метко пробил - 1:1. Якуб Каминьски в концовке имел шанс, но его удар был блокирован ногой голкипера.

Польша уступает очко чехам и три албанцам, проведя на матч больше. Молдова в одном балле позади.

В группе I сборная Румынии вышла в лидеры, разгромив Андорру со счетом 4:0.

Протокол игры  
Польша1:1Молдова
  26'Николаеску Йон (0:1)
(1:1) Свидерски Кароль53'  
Щесны ВойцехКедзёра Томаш 84' (Гросицки Камил ( 84') Педа ПатрикКивёр ЯкубВшолек Павел 72' (Мархвиньски Филип ( 72') Дзичек Патрик 46' (Слиш Бартош ( 46') Зелиньски ПётрШиманьски Себастьян 72' (Букса Адам ( 72') Франковски Пшемыслав  47'Свидерски КарольМилик Аркадиуш 72' (Каминьски Якуб ( 72')
Запасные: Берешиньски БартошСкорупски ЛукашКэш МэттиБулка МарцинШиманьски ДамианПётровски ЯкубВетеска Матеуш
Райлян Дорин  85'Крачун АртурБабогло ВладиславМарандич Денис  45'Ревенко Иоан-Кэлин 70' (Плэтикэ Михаил ( 70') Рябчук Олег  18'Постолаки Вирджилиу  42'Моцпан Никита 70' (Плэтикэ Сергиу ( 70'  82') Раца Вадим 79' (Кожокарь Серафим ( 79') Кожокару Максим  21' 60' (Домашкан Виталий ( 60') Николаеску Йон 79' (Богачук Виктор ( 79')
Запасные: Чеботарь НиколайКобец АндрейАврам КристианИсеану ДинисПосмак ВячеславБолохан ВадимЖардан Ион
15 октября. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
Протокол игры 
Румыния4:0Андорра
(1:0) Станчу Николае 23'  
(2:0) Хаджи Янис 28'  
(3:0) Марин Рэзван 44'  
(4:0) Коман Флоринел 50'  
Молдован Хорациу  Сореску Деян  Дрэгушин Раду   46' (Рус Адриан (   46' Бурка Андрей  Банку Никусор  Марин Рэзван   9'   59' (Чикылдэу Александру (   59' Станчу Николае   65' (Марин Мариус (   65' Моруцан Олимпиу  Хаджи Янис   65' (Алибек Денис (   65' Коман Флоринел  Бирлигея Даниэль   59' (Михэйлэ Валентин (   59')
Запасные: Драгус Денис  Тарновану Стефан  Ман Деннис  Ницэ Флорин  Скречу Владимир  Борза Себастьян  Ратиу Андрей
Альварес Икер  Льовера Макс  Валес Марк  Сан-Никола Мойсес   19'   90'  Рубио Хесус II   37'   64' (Бернат Виктор (   64'   84' Гарсия Марк   43'   86' (Пуйоль Марк (   86' Валес Эрик   76' (Рубио Хорди (   76' Ребес Марк   86' (Помарес Франсиско (   86' Виейра Марсио   9'  Сервос Жоан  Санчес Аарон   12'   64' (Де Паблос Эрик (   64')
Запасные: Виладот Алейш  Гомес Хосеп  Adrian Gomes  Алаез Жорди  Фернандес Рикард  Фернандес Исан  Пирес Франсиско
 15 октября. Стадион "Национальный стадион (Бухарест)".

 

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