Сборная Турции вышла на Евро-2024 после разгрома латвийцев

Сборная Турции сделала большой шаг к выходу на Евро-2024, обыграв аутсайдеров группы из Латвии. В середине первого тайма штурм ворот гостей завершился результативным ударом Юнуса Акгюна, но судьи не засчитали гол - вне игры. Абдулкерим Бардакчи после подачи углового пробил в перекладину. Уже после перерыва Акгюн эффектно обработал мяч и с линии штрафной едва не порвал сетку ворот - 1:0. Яник Икауниекс ответил классным ударом после углового, и защитник на ленточке сыграл. Уилдрикис Робертс пытался перебросить голкипера, а тот среагировал. Икауниес после кросса справа попал в каркас ворот. Только в концовке вышедший на замену Дженк Тосун снял все вопросы, замкнув навес на линию вратарской. Мухаммед Актюркоглу сделал счет разгромным. А перед свистком Тосун оформил дубль - 4:0.

Сборная Турции лидирует с отрывом в шесть очков от Уэльса и Хорватии и пробилась на Евро-2024.