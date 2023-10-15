Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Уэльса обыграла хорватов и запутала турнирную таблицу

15 Октября 2023 • 23:44 Комментировать
Уэльс
2:1
Хорватия
окончен

Сборные Уэльса и Хорватии рубились за второе место в своей группе. Соперники имели почти поровну моментов, при этом хозяева полностью отдали мяч балканцам. До перерыва у британцев было три момента, но ничего выжать не получилось. Сразу после перерыва Гарри Уилсон получил мяч на ход, оказался один на один с голкипером и пробил над ним - 1:0. Он же вскоре затылком замкнул фланговый навес и удвоил счет. Интрига вернулась после спорного углового, после подачи Киффер Мур не смог вынести мяч, а Марио Пашалич поразил ворота.

Победа 2:1 позволила валлийцам догнать соперника на втором месте. Отставание от Турции - шесть очков.

Протокол игры  
Уэльс2:1Хорватия
(1:0) Уилсон Гарри47'  
(2:0) Уилсон Гарри60'  
  75'Пашалич Марио (2:1)
Уорд Дэнни IIРобертс Коннор IIРодон ДжоМефам КрисДэвис БенДжеймс Джордан  86'Уилсон Гарри 80' (Бродхед Нейтан ( 80') Ампаду ЭтанУильямс НекоБрукс Дэвид 57' (Джеймс Дэниэл ( 57') Мур Киффер
Запасные: Лоу ДжозефШихан Джош IIКинг ТомасЛокьер ТомЛевитт ДиланБрэдшоу ТомХеннесси УэйнСэвидж ЧарлиКаллен ЛиэмПул Реган
Ливакович ДоминикЮранович Йосип 46' (Бельо Дион Дрене ( 46') Вида Домагой  22'Гвардиол ЙошкоБаришич Борна 59' (Соса Борна ( 59') Модрич ЛукаБрозович Марсело  89'Ковачич МатеоМайер ЛовроМуса Петар 46' (Пашалич Марио ( 46') Брекало Йосип 46' (Станишич Йосип ( 46')
Запасные: Влашич НиколаЛабрович НедилькоШутало ЙосипМоро НиколаЭрлич МартинИвушич Ивица
15 октября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Уэльса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Чехия Чехия
Фарерские острова Фарерские острова
1
0
1.15 9.00 21.00
Видео
Окончен
Швейцария Швейцария
Беларусь Беларусь
3
3
1.16 8.20 20.00
Видео
Окончен
Турция Турция
Латвия Латвия
4
0
1.14 9.00 24.00
Видео
Окончен
Польша Польша
Молдова Молдова
1
1
1.19 7.60 16.00
Видео
Окончен
Румыния Румыния
Андорра Андорра
4
0
1.17 7.80 22.00
Видео
Окончен
Уэльс Уэльс
Хорватия Хорватия
2
1
3.65 3.55 2.11
Видео
Окончен
Норвегия Норвегия
Испания Испания
0
1
4.60 3.90 1.80
Видео
16.10.23 в 19:00
Азербайджан Азербайджан
Австрия Австрия
8.40 4.70 1.44
Видео
16.10.23 в 21:45
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Португалия Португалия
6.20 4.50 1.54
Видео
16.10.23 в 21:45
Бельгия Бельгия
Швеция Швеция
1.67 3.90 5.80
Видео
16.10.23 в 21:45
Люксембург Люксембург
Словакия Словакия
3.20 3.35 2.39
Видео
16.10.23 в 21:45
Исландия Исландия
Лихтенштейн Лихтенштейн
1.07 15.00 40.00
Видео
16.10.23 в 21:45
Гибралтар Гибралтар
Ирландия Ирландия
26.00 17.00 1.07
Видео
16.10.23 в 21:45
Греция Греция
Нидерланды Нидерланды
4.70 3.60 1.86
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
00:34 · Испания. Ла Лига
Гави провёл 25 матчей за сборную к 19 годам – Хави, Иньеста и Бускетс в этом возрасте даже не дебютировали
00:23 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Норвегии не попадает на крупные турниры с 2000 года – 12 подряд неудач в отборе
00:09 · Чемпионат Европы 2024
​Англия – Италия: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 17 октября 2023
15 Октября
23:57 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Польши снова потеряла очки с Молдовой, Румыния возглавила группу, разгромив Андорру
23:55 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании впервые за шесть лет выиграла три матча кряду всухую
23:45 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Турции вышла на Евро-2024 после разгрома латвийцев
23:44 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Уэльса обыграла хорватов и запутала турнирную таблицу
23:28 · Чемпионат Европы 2024
Гави установил рекорд сборной Испании последних лет
23:07 · Чемпионат Европы 2024
Фраттези признал, что сборная Италии уступает Англии в мастерстве
22:35 · Чемпионат Европы 2024
Фраттези: «Беллингем – лучший полузащитник наряду с де Брёйне»
22:12 · Чемпионат Европы 2024
Джака повторил рекорд сборной Швейцарии
21:39 · Франция. Лига 1
Папен: «Доннарумма – один из лучших вратарей, но иногда допускает невероятные ошибки»
21:20 · Чемпионат Европы 2024
Фати сыграет в старте сборной Испании впервые с прошлого года
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Норвегия - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Польша - Молдова: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
Все новости