Сборная Уэльса обыграла хорватов и запутала турнирную таблицу

Сборные Уэльса и Хорватии рубились за второе место в своей группе. Соперники имели почти поровну моментов, при этом хозяева полностью отдали мяч балканцам. До перерыва у британцев было три момента, но ничего выжать не получилось. Сразу после перерыва Гарри Уилсон получил мяч на ход, оказался один на один с голкипером и пробил над ним - 1:0. Он же вскоре затылком замкнул фланговый навес и удвоил счет. Интрига вернулась после спорного углового, после подачи Киффер Мур не смог вынести мяч, а Марио Пашалич поразил ворота.

Победа 2:1 позволила валлийцам догнать соперника на втором месте. Отставание от Турции - шесть очков.