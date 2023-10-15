Сборная Уэльса обыграла хорватов и запутала турнирную таблицу

Сборные Уэльса и Хорватии рубились за второе место в своей группе. Соперники имели почти поровну моментов, при этом хозяева полностью отдали мяч балканцам. До перерыва у британцев было три момента, но ничего выжать не получилось. Сразу после перерыва Гарри Уилсон получил мяч на ход, оказался один на один с голкипером и пробил над ним - 1:0. Он же вскоре затылком замкнул фланговый навес и удвоил счет. Интрига вернулась после спорного углового, после подачи Киффер Мур не смог вынести мяч, а Марио Пашалич поразил ворота.
Победа 2:1 позволила валлийцам догнать соперника на втором месте. Отставание от Турции - шесть очков.
Протокол игры
|(1:0) Уилсон Гарри47'
|(2:0) Уилсон Гарри60'
|75'Пашалич Марио (2:1)
Уорд Дэнни II•Робертс Коннор II•Родон Джо•Мефам Крис•Дэвис Бен•Джеймс Джордан• 86'Уилсон Гарри80' (Бродхед Нейтан (80') •Ампаду Этан•Уильямс Неко•Брукс Дэвид57' (Джеймс Дэниэл (57') •Мур Киффер
Ливакович Доминик•Юранович Йосип46' (Бельо Дион Дрене (46') •Вида Домагой• 22'Гвардиол Йошко•Баришич Борна59' (Соса Борна (59') •Модрич Лука•Брозович Марсело• 89'Ковачич Матео•Майер Ловро•Муса Петар46' (Пашалич Марио (46') •Брекало Йосип46' (Станишич Йосип (46')
15 октября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
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