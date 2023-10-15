Фраттези признал, что сборная Италии уступает Англии в мастерстве

Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези высказался о силе соперника по предстоящему матчу – сборной Англии.

Итальянцы отстают от англичан на три балла в отборочной группе Евро-2024. Очная битва команд состоятся 17 октября на поле «трёх львов».

«Превосходит ли нас сборная Англии? С точки зрения индивидуальных качеств игроков – да, но футбол – командный вид спорта. Мы должны быть сконцентрированы на 100%», – цитирует Football Italia хавбека миланского «Интера».

Напомним, что в мартовской встрече «скуадра адзурра» уступила Англии на своём поле со счётом 1:2. В сентябре Лучано Спаллетти сменил в должности рулевого итальянцев Роберто Манчини.