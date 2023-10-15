Фраттези: «Беллингем – лучший полузащитник наряду с де Брёйне»

Полузащитник «Интера» и сборной Италии Давиде Фраттези поделился мнением об игре Джуда Беллингема.

24-летнему хавбеку предстоит дуэль со звездой мадридского «Реала» в предстоящей встрече отборочного этапа Евро-2024 против сборной Англии. Матч пройдёт во вторник.

«Беллингем – лучший полузащитник наряду с Кевином де Брёйне. Джуд сочетает в себе мастерство и физическую мощь. Мне нравятся вызовы, и мне не терпится встретиться с ним на поле», – рассказал в интервью RAI Sport Фраттези.

На данный момент сборная Италии располагается на второй строчке в группе, отставая от лидирующего Англии на три очка. Обе команды провели по пять матчей.