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Джака повторил рекорд сборной Швейцарии

15 Октября 2023 • 22:12 Комментировать
Швейцария
3:3
Беларусь

Полузащитник «Байера» Гранит Джака стал рекордсменом своей национальной команды.

Сегодняшний матч против сборной Беларуси, завершившийся со счётом 3:3, стал для 31-летнего игрока 118-м в составе сборной Швейцарии. Согласно сведениям Opta, хавбек повторил рекорд Хайнца Херманна по количеству проведённых встреч за швейцарскую национальную команду. Прежний единоличный рекордсмен защищал цвета сборной с 1978 по 1991 год.

В активе Гранита Джаки 14 забитых мячей за сборную Швейцарии. Дебют бывшего футболиста лондонского «Арсенала» на международном уровне состоялся в 2011 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Гранит Джака Байер
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