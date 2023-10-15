Джака повторил рекорд сборной Швейцарии

Полузащитник «Байера» Гранит Джака стал рекордсменом своей национальной команды.

Сегодняшний матч против сборной Беларуси, завершившийся со счётом 3:3, стал для 31-летнего игрока 118-м в составе сборной Швейцарии. Согласно сведениям Opta, хавбек повторил рекорд Хайнца Херманна по количеству проведённых встреч за швейцарскую национальную команду. Прежний единоличный рекордсмен защищал цвета сборной с 1978 по 1991 год.

В активе Гранита Джаки 14 забитых мячей за сборную Швейцарии. Дебют бывшего футболиста лондонского «Арсенала» на международном уровне состоялся в 2011 году.