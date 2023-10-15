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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Модрич – в основе Хорватии на матч против Уэльса

15 Октября 2023 • 21:07 Комментировать

В одном из воскресных матчей отборочного турнира на Евро-2024 пересекутся сборные Уэльса и Хорватии. Наставник «шашечных» Златко Далич принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Ливакович, Юранович, Вида, Гвардиол, Баришич, Брозович, Модрич (капитан), Ковачич, Майер, Брекало, Муса.

Матч между сборными Уэльса и Хорватии начнётся в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что прошлый отборочный матч сборная Хорватии проиграла Турции (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич
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