Сборная Беларуси чудом не победила в Швейцарии

Потерявшая шансы на выход из группы квалификации Евро-2024, сборная Беларуси играла против швейцарцев. В первом тайме соперники обменялись опасными ударами, а затем Джердан Шакири метров с 20 по дуге метко пробил в левый угол ворот. После перерыва Дмитрий Антилевский в контратаке прострелил на Макса Эбонга, который с нескольких метров пробил в цель. Зеки Амдуни и Владислав Морозов обменялись опаснейшими уколами, и тут же после углового Денис Поляков переправил мяч в сетку. На 84-й минуте белорусы забили снова, Антилевский выбежал один на один и нанес меткий удар - 1:3. В оставшееся время Мануэль Аканджи в касание отыграл один гол, замкнув прострел. Амдуни со второй попытки все же отправил мяч в сетку - 3:3.

Швейцария лидирует с 15 очками, Румыния набрала 13 баллов, Израиль - 11, Косово - 7, Беларусь - 6, Андорра - 2.

В параллельном матче в группе Е Чехия переиграла Фареры благодаря голу с пенальти - 1:0.