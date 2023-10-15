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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Беларуси чудом не победила в Швейцарии

15 Октября 2023 • 21:06 Комментировать
Чехия
1:0
Фарерские острова

Потерявшая шансы на выход из группы квалификации Евро-2024, сборная Беларуси играла против швейцарцев. В первом тайме соперники обменялись опасными ударами, а затем Джердан Шакири метров с 20 по дуге метко пробил в левый угол ворот. После перерыва Дмитрий Антилевский в контратаке прострелил на Макса Эбонга, который с нескольких метров пробил в цель. Зеки Амдуни и Владислав Морозов обменялись опаснейшими уколами, и тут же после углового Денис Поляков переправил мяч в сетку. На 84-й минуте белорусы забили снова, Антилевский выбежал один на один и нанес меткий удар - 1:3. В оставшееся время Мануэль Аканджи в касание отыграл один гол, замкнув прострел. Амдуни со второй попытки все же отправил мяч в сетку - 3:3.

Швейцария лидирует с 15 очками, Румыния набрала 13 баллов, Израиль - 11, Косово - 7, Беларусь - 6, Андорра - 2.

В параллельном матче в группе Е Чехия переиграла Фареры благодаря голу с пенальти - 1:0.

Протокол игры 
Швейцария3:3Беларусь
(1:0) Шакири Джердан 28'  
  61' Эбонг Макс (1:1)
  69' Поляков Денис (1:2)
  84' Антилевский Дмитрий (1:3)
(2:3) Аканджи Мануэль 89'  
(3:3) Амдуни Зеки 90'  
Зоммер Янн  Лотомба Жордан  Аканджи Мануэль  Шёр Фабиан  Родригес Рикардо   73' (Ндой Дан (   73' Фройлер Ремо  Джака Гранит  Шакири Джердан  Соу Джибрил   62' (Амдуни Зеки (   62' Штеффен Ренато   73' (Гарсия Улиссес (   73' Иттен Седрик   62' (Зекири Анди (   62'   77')
Запасные: Кёмерт Эрай  Мвого Ивон  Фернандес Эдимилсон  Закария Денис  Зесигер Седрик  Бислими Уран  Кобель Грегор  Эбишер Мишель
Игнатович Сергей  Волков Захар  Политевич Сергей   4'  Поляков Денис  Карпович Сергей  Малькевич Владислав   83' (Климович Владислав (   83' Эбонг Макс  Корзун Никита   90'   90' (Павловец Александр (   90' Бочеров Валерий   64' (Морозов Владислав (   64' Бахар Иван   64' (Печенин Кирилл (   64' Концевой Артём Александрович   46' (Антилевский Дмитрий (   46'   90')
Запасные: Пархоменко Егор  Громыко Валерий  Кудравец Андрей  Руденок Константин  Бородин Дмитрий II  Юзепчук Роман  Карпицкий Егор
 15 октября. Стадион "АФГ Арена".

 

Протокол игры  
Чехия1:0Фарерские острова
(1:0) Соучек Томаш76'  
Мандоус АлешДоудера Давид 77' (Юречка Вацлав ( 77') Голеш ТомашКрейчи Ладислав IIЖурасек Давид 57' (Провод Лукас ( 57') Соучек ТомашСадилек МихалЛингр Ондржей  37' 90' (Брабец Якуб ( 90') Черны Вацлав  75' 77' (Масопуст Лукаш ( 77'  88') Чванчара Томаш 56' (Кухта Ян ( 56') Гложек Адам
Запасные: Павленка ИржиСтронати ПатрициоСадилек ЛукашЦоуфал ВладимирКоварж МатейВитик Мартин
Ламхауге Маттиас  40'Эдмундссон АндриасФеро Одмар  90'Наттестад Сонни  76'Йоэнсен РенеДавидсен ВильормурВатнхамар Сольви 84' (Ольсен Клеминт ( 84') Андреасен Якуп 84' (Йохансен Андрасс ( 84') Ольсен Брандур  81'Йонссон Видар 58' (Бьярталид Йоаннес ( 58') Петерсен Петур 77' (Эдмундссон Йоан ( 77')
Запасные: Рейнатред А БардюрКнудсен ПетурВардум БартальМорк БьяртиРадославлевич СтефанСеренсен ХанусДаниэльсен ЙоаннесЭгильссон Магнус
15 октября. Стадион "Дусан Арена" (Пльзень).

 

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