Польша - Молдова: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Польши и Молдовы проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Польша - Молдова
Доступ после регистрации
Протокол игры
Щесны Войцех•Кедзёра Томаш•Педа Патрик•Кивёр Якуб•Вшолек Павел•Дзичек Патрик•Зелиньски Пётр•Шиманьски Себастьян•Франковски Пшемыслав•Свидерски Кароль•Милик Аркадиуш
Райлян Дорин•Крачун Артур•Бабогло Владислав•Марандич Денис•Ревенко Иоан-Кэлин•Рябчук Олег• 18'Постолаки Вирджилиу•Моцпан Никита•Раца Вадим•Кожокару Максим•Николаеску Йон
15 октября. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
Бан пользователя