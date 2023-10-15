​Мбаппе пропустил тренировку

Нападающий Килиан Мбаппе не тренировался со сборной Франции в воскресенье. Об этом рассказывает RMC Sport. По какой причине Мбаппе пропустил занятие, не уточняется.

Напомним, что на днях сборная Франции обыграла на выезде Нидерланды (2:1) и обеспечила себе место на чемпионате Европы. Во вторник, 17 октября, «трёхцветные» сыграют против Шотландии в товарищеском поединке.

Отметим, что на клубном уровне Килиан Мбаппе представляет «ПСЖ». Его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024. Слухи продолжают активно связывать Мбаппе с мадридским «Реалом».

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