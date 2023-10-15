Камавинга: «Я постоянно доказываю Дешаму, что заслуживаю играть больше»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался об игровой практике в сборной Франции.

20-летний футболист провёл на скамейке запасных недавний матч отборочной стадии чемпионата Европы – 2024 против сборной Нидерландов (2:0). В общей сложности на счету хавбека 12 матчей за «трёхцветных» с момента дебюта в 2020 году.

«Думаю, каждый раз, когда я получаю шанс выйти на поле, мне удаётся доказать тренеру, что я заслуживаю играть чаще. Но я уважаю выбор Дешама. Моя задача – работать, чтобы продолжать доказывать свою пригодность для игры в основе», – цитирует Madrid Zone Камавинга.