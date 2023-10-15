Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Сестра Роналду колко отреагировала на слухи о порке Криштиану плетью

15 Октября 2023 • 19:51 Комментировать (1)

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, отреагировала на информацию о том, что звёздному футболисту грозит 99 ударов плетью в Иране.

«857 ударов плетью. Упс, извините, я неправильно написала. 857 голов. Горжусь тобой», - написала Катя в социальных сетях.

В этой публикации Катя явно уколола критиков Криштиану, что она делает регулярно. Слова девушки можно воспринимать и как то, будто это Роналду наказывает соперников своими голами.

Напомним, что на клубном уровне с начала 2023 года Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср». Действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона 2024/2025.

​Роналду не будут пороть кнутом в Иране

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Катя Авейру
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
15 Октября 2023 в 19:59
Семья упоротых.. Хе..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Грузия Грузия
Кипр Кипр
4
0
1.66 3.60 6.80
Видео
71 мин
Чехия Чехия
Фарерские острова Фарерские острова
0
0
1.15 9.00 21.00
Видео
71 мин
Швейцария Швейцария
Беларусь Беларусь
1
0
1.16 8.20 20.00
Видео
15.10.23 в 21:45
Польша Польша
Молдова Молдова
1.19 7.60 16.00
Видео
15.10.23 в 21:45
Турция Турция
Латвия Латвия
1.14 9.00 24.00
Видео
15.10.23 в 21:45
Румыния Румыния
Андорра Андорра
1.17 7.80 22.00
Видео
15.10.23 в 21:45
Уэльс Уэльс
Хорватия Хорватия
3.65 3.55 2.11
Видео
15.10.23 в 21:45
Норвегия Норвегия
Испания Испания
4.60 3.90 1.80
Видео
16.10.23 в 19:00
Азербайджан Азербайджан
Австрия Австрия
8.40 4.70 1.44
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Октября
20:23 · Чемпионат Европы 2024
Камавинга: «Я постоянно доказываю Дешаму, что заслуживаю играть больше»
19:39 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн — о Евро-2024: «Хороший результат — это не только победа на турнире»
18:44 · Чемпионат Европы 2024
Швейцария - Беларусь: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:33 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Кипра проиграла 10 последних матчей в отборах на Евро, общий счёт – 4:38
18:05 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Грузии разгромила киприотов, Кварацхелия поучаствовал в трёх голах
17:52 · Чемпионат Европы 2024
​Джака, Шакири и Аканджи – в составе сборной Швейцарии на матч с Беларусью
17:39 · Чемпионат Европы 2024
Хвича забил во втором матче подряд за сборную Грузии
15:57 · Чемпионат Европы 2024
​Пулишич прокомментировал поражение от Германии
15:28 · Чемпионат Европы 2024
​Маккенни выделил игрока в сборной Германии
14:57 · Чемпионат Европы 2024
​Кварацхелия – в основе сборной Грузии на матч против Кипра
12:04 · Чемпионат Европы 2024
Генич сделал прогноз на матч Норвегия - Испания
12:02 · Испания. Ла Лига
Симон — о камерах в раздевалках: «Однажды они залезут в ванную, чтобы посмотреть, что я делаю в ней»
11:53 · Чемпионат Европы 2024
Мор дал прогноз на матч Норвегия - Испания
10:06 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн высказался о победе Германии над США
09:24 · Чемпионат Европы 2024
Роналду: «Не припоминаю таких лёгких отборочных этапов в истории сборной Португалии»
Все новости