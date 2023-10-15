​Сестра Роналду колко отреагировала на слухи о порке Криштиану плетью

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, отреагировала на информацию о том, что звёздному футболисту грозит 99 ударов плетью в Иране.

«857 ударов плетью. Упс, извините, я неправильно написала. 857 голов. Горжусь тобой», - написала Катя в социальных сетях.

В этой публикации Катя явно уколола критиков Криштиану, что она делает регулярно. Слова девушки можно воспринимать и как то, будто это Роналду наказывает соперников своими голами.

Напомним, что на клубном уровне с начала 2023 года Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср». Действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона 2024/2025.

​Роналду не будут пороть кнутом в Иране