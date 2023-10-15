Нагельсманн — о Евро-2024: «Хороший результат — это не только победа на турнире»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы – 2024, который пройдёт летом следующего года.

«Мы хотим выиграть этот турнир, но хороший результат — это не только победа. Может быть, если мы доберемся до полуфинала или четвертьфинала, покажем при этом блестящую игру, и вся страна будет гордиться нами — это можно будет считать успехом», — приводит слова Нагельсманна журналистка Кей Мюррей.

Напомним, чемпионат Европы – 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом турнира является сборная Италии, которая в финале одолела англичан.

Стоит сказать, что на Евро-2024 немецкий коллектив вылетел уже в 1/8 финала, проиграв будущему финалисту — Англии.