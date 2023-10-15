Швейцария - Беларусь: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Сборные Швейцарии и Беларуси проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Швейцария - Беларусь
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Протокол игры
|(1:0) Шакири Джердан28'
Зоммер Янн•Лотомба Жордан•Аканджи Мануэль•Шёр Фабиан•Родригес Рикардо•Фройлер Ремо•Джака Гранит•Шакири Джердан•Соу Джибрил•Штеффен Ренато•Иттен Седрик
Игнатович Сергей•Волков Захар•Политевич Сергей• 4'Поляков Денис•Карпович Сергей•Малькевич Владислав•Эбонг Макс•Корзун Никита•Бочеров Валерий•Бахар Иван•Концевой Артём Александрович46' (Антилевский Дмитрий (46')
15 октября. Стадион "АФГ Арена".
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