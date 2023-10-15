​Сборная Кипра проиграла 10 последних матчей в отборах на Евро, общий счёт – 4:38

Сборная Кипра в последние годы не радует своих болельщиков. Если брать отборы на чемпионаты Европы, то киприоты проиграли 10 последних матчей. В них команд забила 4 гола, а пропустила – аж 38. Результаты были такими - 0:5, 1:2, 1:6, 0:3, 1:2, 1:3, 0:3, 0:6, 0:4, 0:4.

Напомним, что в воскресенье вечером сборная Кипра проиграла Грузии со счётом 0:4. Команда занимает последнее место в своей отборочной группе Евро-2024 с нулём в графе набранных очков.

Следующий и последний матч в отборе на чемпионат Европы - 2024 сборная Кипра проведёт 16 ноября – против Испании.