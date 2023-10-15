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​Сборная Кипра проиграла 10 последних матчей в отборах на Евро, общий счёт – 4:38

15 Октября 2023 • 18:33 Комментировать
Грузия
4:0
Кипр

Сборная Кипра в последние годы не радует своих болельщиков. Если брать отборы на чемпионаты Европы, то киприоты проиграли 10 последних матчей. В них команд забила 4 гола, а пропустила – аж 38. Результаты были такими - 0:5, 1:2, 1:6, 0:3, 1:2, 1:3, 0:3, 0:6, 0:4, 0:4.

Напомним, что в воскресенье вечером сборная Кипра проиграла Грузии со счётом 0:4. Команда занимает последнее место в своей отборочной группе Евро-2024 с нулём в графе набранных очков.

Следующий и последний матч в отборе на чемпионат Европы - 2024 сборная Кипра проведёт 16 ноября – против Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Кипра
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На Евро-Футболе:
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Окончен
Грузия Грузия
Кипр Кипр
4
0
1.66 3.60 6.80
Видео
Перерыв
Швейцария Швейцария
Беларусь Беларусь
1
0
1.16 8.20 20.00
Видео
Перерыв
Чехия Чехия
Фарерские острова Фарерские острова
0
0
1.15 9.00 21.00
Видео
15.10.23 в 21:45
Норвегия Норвегия
Испания Испания
4.60 3.90 1.80
Видео
15.10.23 в 21:45
Польша Польша
Молдова Молдова
1.19 7.60 16.00
Видео
15.10.23 в 21:45
Турция Турция
Латвия Латвия
1.14 9.00 24.00
Видео
15.10.23 в 21:45
Румыния Румыния
Андорра Андорра
1.17 7.80 22.00
Видео
15.10.23 в 21:45
Уэльс Уэльс
Хорватия Хорватия
3.65 3.55 2.11
Видео
16.10.23 в 19:00
Азербайджан Азербайджан
Австрия Австрия
8.40 4.70 1.44
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