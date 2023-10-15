Сборная Грузии разгромила киприотов, Кварацхелия поучаствовал в трёх голах

В группе А квалификации Евро-2024 сборная Грузии играла дома против еще одного аутсайдера, команды Кипра. В первом тайме соперники обменивались нечастыми моментами, а голы пошли потоком после отдыха. Хвича Кварацхелия пробил в соперника, а Отар Китешвили тут же расстрелял ворота. В районе левого угла вратарской Кварацхелия аккуратно протолкнул мяч в сетку после передачи партнера - 2:0. Хвича также ассистировал сегодня, с его передачи отличился Леван Шенгелия, поразив цель от левого угла штрафной. Последнее касание мяча в матче также стало голевым, с 11-метровой отметки забил Жорж Микаутадзе - 4:0.

Киприоты остаются без набранных очков, у грузин семь баллов, они проигрывают три балла Норвегии, пять - Испании и восемь - Шотландии.