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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Грузии разгромила киприотов, Кварацхелия поучаствовал в трёх голах

15 Октября 2023 • 18:05 Комментировать
Грузия
4:0
Кипр
окончен

В группе А квалификации Евро-2024 сборная Грузии играла дома против еще одного аутсайдера, команды Кипра. В первом тайме соперники обменивались нечастыми моментами, а голы пошли потоком после отдыха. Хвича Кварацхелия пробил в соперника, а Отар Китешвили тут же расстрелял ворота. В районе левого угла вратарской Кварацхелия аккуратно протолкнул мяч в сетку после передачи партнера - 2:0.  Хвича также ассистировал сегодня, с его передачи отличился Леван Шенгелия, поразив цель от левого угла штрафной. Последнее касание мяча в матче также стало голевым, с 11-метровой отметки забил Жорж Микаутадзе - 4:0.

Киприоты остаются без набранных очков, у грузин семь баллов, они проигрывают три балла Норвегии, пять - Испании и восемь - Шотландии.

Протокол игры  
Грузия4:0Кипр
(1:0) Китеишвили Отар46'  
(2:0) Кварацхелия Хвича58'  
(3:0) Шенгелия Леван82'  
(4:0) Микаутадзе Жорж90'  
Мамардашвили ГеоргийЛочошвили ЛукаКверквелия СоломонКашия ГурамАзаров Ираклий 71' (Давиташвили Зурико ( 71') Мамучашвили ВладимирКочорашвили ГеоргийКитеишвили Отар 85' (Меквабишвили Анзор ( 85') Кварацхелия Хвича 85' (Квеквескири Ника ( 85') Чакветадзе Георгий  45' 71' (Шенгелия Леван ( 71') Зивзивадзе Буду 59' (Микаутадзе Жорж ( 59')
Запасные: Каландадзе АлександреЛория ГиоргиГелашвили ИваЛобжанидзе СабаГугешашвили ЛукаВолков ДавитАлтунашвили Сандро
Малл ДжоэлКаро Андреас  48'Гогич АлександросКиприану ГекторАндреу Стелиос 46' (Антониу Минас ( 46') Иоанну Николас 87' (Коррейя Андерсон ( 87') Кириаку Хараламбос 62' (Харалампус Харалампос ( 62') Кусулос ЯнисШполярич ДанилоКастанос Григорис 70' (Лойзу Лойзос ( 70') Христофи Димитрос  29' 71' (Какулис Андроникос ( 71')
Запасные: Деметриу ДеметрисКорреа ПавлосПилеас КостасМихаил НеофитосЭлиа МариосАнтониадес МариосГавриэл Ставрос
15 октября. Стадион "Стадион имени Михаила Месхи" (Тбилиси).

 

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