Сборная Грузии разгромила киприотов, Кварацхелия поучаствовал в трёх голах

В группе А квалификации Евро-2024 сборная Грузии играла дома против еще одного аутсайдера, команды Кипра. В первом тайме соперники обменивались нечастыми моментами, а голы пошли потоком после отдыха. Хвича Кварацхелия пробил в соперника, а Отар Китешвили тут же расстрелял ворота. В районе левого угла вратарской Кварацхелия аккуратно протолкнул мяч в сетку после передачи партнера - 2:0. Хвича также ассистировал сегодня, с его передачи отличился Леван Шенгелия, поразив цель от левого угла штрафной. Последнее касание мяча в матче также стало голевым, с 11-метровой отметки забил Жорж Микаутадзе - 4:0.
Киприоты остаются без набранных очков, у грузин семь баллов, они проигрывают три балла Норвегии, пять - Испании и восемь - Шотландии.
Протокол игры
|(1:0) Китеишвили Отар46'
|(2:0) Кварацхелия Хвича58'
|(3:0) Шенгелия Леван82'
|(4:0) Микаутадзе Жорж90'
Мамардашвили Георгий•Лочошвили Лука•Кверквелия Соломон•Кашия Гурам•Азаров Ираклий71' (Давиташвили Зурико (71') •Мамучашвили Владимир•Кочорашвили Георгий•Китеишвили Отар85' (Меквабишвили Анзор (85') •Кварацхелия Хвича85' (Квеквескири Ника (85') •Чакветадзе Георгий 45'71' (Шенгелия Леван (71') •Зивзивадзе Буду59' (Микаутадзе Жорж (59')
Малл Джоэл•Каро Андреас• 48'Гогич Александрос•Киприану Гектор•Андреу Стелиос46' (Антониу Минас (46') •Иоанну Николас87' (Коррейя Андерсон (87') •Кириаку Хараламбос62' (Харалампус Харалампос (62') •Кусулос Янис•Шполярич Данило•Кастанос Григорис70' (Лойзу Лойзос (70') •Христофи Димитрос 29'71' (Какулис Андроникос (71')
15 октября. Стадион "Стадион имени Михаила Месхи" (Тбилиси).
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