​Джака, Шакири и Аканджи – в составе сборной Швейцарии на матч с Беларусью

В воскресенье вечером сборная Швейцарии примет Беларусь в рамках восьмого тура отбора на чемпионат Европы – 2024. «Крестоносцы» начнут игру в таком составе:

Зоммер, Аканджи, Фройлер, Гранит Джака, Штеффен, Родригес, Лотомба, Соу, Иттен, Шер, Шакири.

Матч между сборными Швейцарии и Беларуси начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

Отметим, что после семи туров сборная Швейцарии занимает первое место в своей отборочной группе.