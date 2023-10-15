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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Джака, Шакири и Аканджи – в составе сборной Швейцарии на матч с Беларусью

15 Октября 2023 • 17:52 Комментировать
Швейцария
...
Беларусь
1 1.09 X 11.00 2 31.00
Через 0 ч. 14 мин.

В воскресенье вечером сборная Швейцарии примет Беларусь в рамках восьмого тура отбора на чемпионат Европы – 2024. «Крестоносцы» начнут игру в таком составе:

Зоммер, Аканджи, Фройлер, Гранит Джака, Штеффен, Родригес, Лотомба, Соу, Иттен, Шер, Шакири.

Матч между сборными Швейцарии и Беларуси начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

Отметим, что после семи туров сборная Швейцарии занимает первое место в своей отборочной группе.

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ШВЕЙЦАРИЯ БЕЛАРУСЬ
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