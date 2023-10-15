Хвича забил во втором матче подряд за сборную Грузии

Сейчас проходит матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Грузии и Кипра.

На 58-й минуте матча нападающий итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия удвоил преимущество своей команды после передачи Георгия Чакветадзе. Таким образом, 22-летний футболист отличился во втором матче подряд за национальную сборную. 12 октября он отметился голом в товарищеском матче против сборной Таиланда (8:0), появившись на поле в середине второго тайма.

Прямая текстовая трансляция матча между сборными Грузии и Кипра проходит на сайте Liveresult.ru.