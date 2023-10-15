​Пулишич прокомментировал поражение от Германии

В субботу сборная США проводила товарищеский матч против Германии. Американцы вели в счёте после шикарного гола Кристиана Пулишича, но в итоге проиграли со счётом 1:3. После игры Пулишич дал комментарий.

«Конечно, это больно. Мы хорошо начали матч, и я чувствовал, что мы доставляем проблемы сборной Германии. Но мы допустили ошибки. Мы можем играть лучше.

Нужно отдать должное сопернику – у них есть невероятные футболисты. Они выступили сильно. Мы хотим чаще проводить такие матчи, чтобы отыскать пути к победе», - сказал Пулишич TNT.

Отметим, что на клубном уровне Кристиан Пулишич представляет «Милан».