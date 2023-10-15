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​Маккенни выделил игрока в сборной Германии

15 Октября 2023 • 15:28 Комментировать

В субботу вечером сборная Германии добилась волевой победы в матче против США со счётом 3:1. После игры комментарий дал полузащитник американской команды Уэстон Маккенни.

«Мы отлично начали игру, уровень энергии был высоким. Во втором тайме наш прессинг стал немного дезорганизованным. Если такому игроку, как Гюндоган, оставлять много пространства, то он вас накажет. Именно это он и делал, усложняя нам задачу. Я чувствовал, что мы не могли подобраться к нему слишком близко, поскольку мы много времени оборонялись в своей штрафной», - сказал Маккенни TBS.

Напомним, что матч против США был дебютным для Юлиана Нагельсманна в качестве главного тренера сборной Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная США Илкай Гюндоган Уэстон Маккенни
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