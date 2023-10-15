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​Кварацхелия – в основе сборной Грузии на матч против Кипра

15 Октября 2023 • 14:57 Комментировать
Грузия
...
Кипр
1 1.27 X 5.80 2 13.00
Через 0 ч. 47 мин.

В воскресенье сборная Грузии будет принимать Кипр в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024. Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия начнёт игру с первых минут. Полностью стартовый состав сборной Грузии выглядит так:

Мамардашвили, Лочошвили, Кверквелия, Кашия, Азаров, Мамучашвили, Кочорашвили, Китеишвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Зивзивадзе.

Матч Грузия – Кипр стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в своё время Хвича Кварацхелия поиграл в России за «Локомотив» и «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Хвича Кварацхелия
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ГРУЗИЯ КИПР
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