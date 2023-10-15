Генич сделал прогноз на матч Норвегия - Испания

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о предстоящем поединке между сборными Норвегии и Испании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы – 2024.

«Если Испания будет больше владеть мячом, то Норвегия за счет силового давления, за счет стандартов может что-то придумать. Голы в этом матче должны быть и в те, и в другие ворота. Мой прогноз - обе забьют», - приводятся слова комментатора на страницах «РБ Спорта».

Норвегия примет Испанию на домашнем стадионе сегодня, 15 октября. Начало встречи запланировано в 21:45 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж матча организует Liveresult.ru.