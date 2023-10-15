Мор дал прогноз на матч Норвегия - Испания

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Эдуард Мор высказался касательно предстоящего поединка между сборными Норвегии и Испании в рамках отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Норвежцы закроются и будут искать шансы в контратаке. Испанцы будут контролировать мяч и в спокойном режиме взламывать оборону. Поэтому стараться они особо не будут. Их устроит и ничья», - приводятся слова Эдуарда на страницах «РБ Спорта».

Поединок между Норвегией и Испанией состоится сегодня, 15 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.