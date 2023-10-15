Нагельсманн высказался о победе Германии над США

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о товарищеском матче против национальной команды США. «Бундестим» отпраздновала победу со счетом 3:1.

«Было очень важно увидеть, как мы отреагируем на пропущенный мяч. Парни показали очень хорошую игру. В первой половине у нас было не так много шансов, не могли взломать их оборону. Если же брать итог матча, то мы заслуженно одержали победу», - передает слова специалиста Bild.

Напомним, что Нагельсманн занял пост главного тренера сборной Германии в сентябре. Стороны подписали долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2024 года.