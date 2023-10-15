Роналду: «Не припоминаю таких лёгких отборочных этапов в истории сборной Португалии»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о выходе на чемпионат Европы 2024 года.

Напомним, в пятницу, 13 октября, португальцы обыграли Словакию (3:2) и досрочно вышли на Евро-2024. По мнению Роналду, текущий отборочный этап можно назвать одним из самых лёгких в истории сборной Португалии.

«Не припоминаю таких лёгких отборочных этапов за моё время в команде или даже в истории сборной. Хотя не буду говорить «лёгких» — всё-таки именно мы сделали его таковым», — цитирует Роналду Record.

После семи туров группового этапа Португалия возглавляет турнирную таблицу группы J, опережая вторую Словакию на восемь очков. Свой следующий матч команда Роналду проведёт завтра, 16 октября, против Боснии и Герцеговины. Начало — в 21:45 по московскому времени.