Трубин: «Очень важная победа для всей Украины»

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин высказался о победе над Северной Македонией в поединке отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. «Жёлто-синие» выиграли со счетом 2:0.

«Очень важная победа для всей Украины. Каждый в сборной выложился на максимум. Каждый болельщик делился с нами энергией поддержки. Вы просто космос. Всем спасибо за этот вечер», - оставил сообщение вратарь в своих социальных сетях.

После шести сыгранных матчей сборная Украины набрала десять баллов и занимает третье место в своей отборочной группе. В следующем матче квалификации команда встретится с Мальтой.