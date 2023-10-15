Эриксен - о победе над Казахстаном: «Это было похоже на игру против Сан-Марино»

Один из лидеров сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал домашнюю победу над Казахстаном (3:1) в поединке отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Дания была обязана победить и смогла сделать это. Мы провели отличный матч. Эта встреча была немного похожа на игру против Сан-Марино. Когда мы смогли забить гол, то стали увереннее и получили больше пространства. Нам удавалось использовать эти эпизоды, но в других отрезках мы слишком часто теряли мяч», - передает слова Кристиана пресс-служба УЕФА.

После семи матчей сборная Дании набрала 16 баллов и лидирует в отборочной группе Н.