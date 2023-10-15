Адиев подвёл итоги матча Дания - Казахстан

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о поражении от национальной команды Дании (1:3) в матче квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024.

«Первый тайм иногда удавался, но соперник был лучше. Во втором выглядели лучше, пропала наша скованность. Забили и могли забить ещё, но не удалось. Результат не в нашу пользу, значит, мы чего-то не доделали», - передает слова специалиста Meta-ratings.kz.

После поражения сборная Казахстана занимает четвертую позицию в группе Н. В активе подопечных Адиева 12 набранных баллов после семи поединков.