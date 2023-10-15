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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дармиан оценил победу Италии над Мальтой

15 Октября 2023 • 07:51 Комментировать

Защитник сборной Италии Маттео Дармиан высказался о разгромной победе над Мальтой (4:0) в матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024.

«Команда провела хорошую игру. С самого начала было видно наше стремление к победе. Простых матчей не бывает, но благодаря нашему стремлению и вниманию ко всем деталям во время подготовки, у нас все получилось», - передает слова итальянского футболиста пресс-служба УЕФА.

После пяти матчей «скуадра адзурра» набрала десять баллов и занимает второе место в группе С. Следующий поединок Италия проведет на выезде с Англией. Встреча состоится 17 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Мальты Маттео Дармиан
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