Дармиан оценил победу Италии над Мальтой

Защитник сборной Италии Маттео Дармиан высказался о разгромной победе над Мальтой (4:0) в матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024.

«Команда провела хорошую игру. С самого начала было видно наше стремление к победе. Простых матчей не бывает, но благодаря нашему стремлению и вниманию ко всем деталям во время подготовки, у нас все получилось», - передает слова итальянского футболиста пресс-служба УЕФА.

После пяти матчей «скуадра адзурра» набрала десять баллов и занимает второе место в группе С. Следующий поединок Италия проведет на выезде с Англией. Встреча состоится 17 октября.